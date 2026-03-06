Le budget du Québec 2026 2027 sera présenté le 18 mars

Le ministre des Finances du Québec, Eric Girard, déposera le budget 2026‑2027 de la province le mercredi 18 mars prochain.

L’annonce a été faite aujourd’hui par son cabinet, qui soutient que cet exercice financier visera à répondre « aux priorités des Québécois » tout en maintenant une « gestion responsable » des fonds publics.

Présenter avant la fin de l'année financière en cours, le ministre Girard avance que son budget sera « sobre et ciblé » en plus de donner aux Québécois et à tous les acteurs de la société québécoise un « cadre budgétaire prévisible ».

« Le budget 2026-2027 de notre gouvernement présentera un financement adéquat des missions de l'État et des investissements en infrastructures. La poursuite de l'amélioration des finances publiques ainsi que le retour à l'équilibre budgétaire demeurent au cœur de nos priorités. », a déclaré le ministre.

Le cabinet du ministre confirme également que les deux candidats à la chefferie de la Coalition Avenir Québec, Bernard Drainville et Christine Férchette, ont été consultés dans le cadre du processus budgétaire.