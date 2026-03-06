SUIVEZ-NOUS

Vendredi, 06 mars 2026

Temps de lecture : 42s

Le budget du Québec 2026 2027 sera présenté le 18 mars

Émile Boudreau
Le 06 mars 2026 — Modifié à 12 h 00 min
Par Émile Boudreau - Journaliste

Le ministre des Finances du Québec, Eric Girard, déposera le budget 20262027 de la province le mercredi 18 mars prochain.

L’annonce a été faite aujourd’hui par son cabinet, qui soutient que cet exercice financier visera à répondre « aux priorités des Québécois » tout en maintenant une « gestion responsable » des fonds publics.

Présenter avant la fin de l'année financière en cours, le ministre Girard avance que son budget sera « sobre et ciblé » en plus de donner aux Québécois et à tous les acteurs de la société québécoise un « cadre budgétaire prévisible ».

« Le budget 2026-2027 de notre gouvernement présentera un financement adéquat des missions de l'État et des investissements en infrastructures. La poursuite de l'amélioration des finances publiques ainsi que le retour à l'équilibre budgétaire demeurent au cœur de nos priorités. », a déclaré le ministre.

Le cabinet du ministre confirme également que les deux candidats à la chefferie de la Coalition Avenir Québec, Bernard Drainville et Christine Férchette, ont été consultés dans le cadre du processus budgétaire.

