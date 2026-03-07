La chorale MEDissimo de passage dans les RPA et CHSLD régionaux

L’ensemble musical bénévole formé d’étudiants en médecine de l’Université Laval, MEDissimo, sera de passage à Saguenay les 28 et 29 mars afin d’amener un peu de soleil dans les résidences d’ainés et CHSLD. Les arrondissements auront donc la chance de vibrer au son de cette chorale, qui existe depuis près de 20 ans.

« Le fait de venir au Saguenay, c’est tout nouveau et très intéressant, surtout que c’est une région qu’on connaît un peu moins. Elle a notamment été choisie parce que l’une des filles faisant partie de la chorale est native de Jonquière, donc c’est toujours plaisant de pouvoir visiter le coin de pays de l’un de nos choristes. On est déjà aller en Beauce, dans Charlevoix également, alors de venir au Saguenay ça va faire différent », mentionne celui qui dirige le chœur MEDissimo, Justin Demanche.

L’OBNL se rendra avant tout, le samedi 28 mars à 14h00, au CHSLD Deschênes à Jonquière, avant de se rendre à la Maison de soins palliatifs du Saguenay sur le coup de 15h30. La chorale débutera la journée du dimanche 29 mars en rendant visite aux personnes âgées abritant la Résidence des Bâtisseurs St-Alexis de La Baie, dès 10h00, pour ensuite se diriger au CHSLD de Bagotville, à 13h30. Rappelons que le chœur était déjà venu faire un tour au Lac-Saint-Jean, plus précisément à Saint-Félicien, en 2024.

Ces tournées de concerts en région se font deux fois par an.

« On part toujours une fin de semaine en choisissant une ville en particulier, dans une région. Il est arrivé qu’on fasse d’autres concerts, dont un à Québec récemment. Le reste de l’année est consacré à des pratiques que l’on planifie à chaque semaine. Ce sont vraiment des moments de plaisir entre amis, qui nous permettent aussi de décrocher de nos études », souligne M. Demanche.

Le chœur MEDissimo est composé d’une quinzaine de choristes. Ceux-ci adaptent leurs chants en fonction de leur public et de la période de l’année.

« Notre répertoire contient principalement des chansons populaires des années 60, passant du Charles Aznavour au Joe Dassin, le tout accompagné d’un piano. Nos prestations sont d’une durée d’environ 45 minutes », soutient-il, ajoutant que les interactions qui ont lieu après les spectacles demeurent la meilleure partie.

« Généralement, on reste toujours un bon moment après, le temps de discuter avec ces gens-là, on leur demande ce qu’ils ont aimé du spectacle, ce qu’ils en retiennent. »

Des souvenirs gravés

Les prestations au sein des résidences pour aînés permettent, parallèlement, de créer des instants magiques, lumineux et importants pour les personnes âgées présentes.

« Ça fait vraiment chaud au cœur de voir leur réaction après le concert. Je crois que tout le monde apprécie la musique, mais chez les personnes âgées, qui vivent parfois un peu plus d’isolement, on remarque que ça les touche et qu’ils chérissent notre présence. Dans les CHSLD, il y a beaucoup de ces personnes-là qui ont des troubles neurocognitifs, et la musique semble les ramener dans le présent un instant », concède Justin Demanche.