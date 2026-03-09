SUIVEZ-NOUS

Lundi, 09 mars 2026

Faits divers

Temps de lecture : 34s

Une tempête hivernale annoncée au Saguenay–Lac-Saint-Jean

Émile Boudreau
Le 09 mars 2026 — Modifié à 17 h 05 min
Par Émile Boudreau - Journaliste

Après une journée marquée par des températures exceptionnellement douces, le Saguenay–Lac-Saint-Jean se prépare à affronter une tempête hivernale entre mercredi et jeudi, selon Environnement Canada.

L’agence fédérale prévoit de 15 à 30 centimètres de neige, accompagnés de vents de 60 à 70 km/h. La neige pourrait être jumelée à de la pluie verglaçante, rendant les chaussées particulièrement dangereuses.

La combinaison de fortes précipitations et de vents violents entraînera une poudrerie importante, réduisant la visibilité sur le réseau routier de la région. Environnement Canada recommande de retarder ou d’annuler tout déplacement non essentiel durant cette priode, évoquant des risques de fermetures de routes.

La tempête ne serait qu’un prélude à un refroidissement plus marqué. Les prévisions à moyen terme laissent entrevoir le retour de températures sous zéro dès le weekend prochain et au début de la semaine suivante.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Saguenay ferme ses patinoires extérieures pour le reste de la saison
Publié à 13h30

Saguenay ferme ses patinoires extérieures pour le reste de la saison

La Ville de Saguenay a annoncé lundi la fermeture immédiate de l’ensemble de ses patinoires extérieures et anneaux de glace, mettant ainsi fin à la saison hivernale pour ces installations. Selon la municipalité, les conditions météorologiques de la fin de semaine dernière ont causé d’importants dommages aux surfaces glacées au point où leur ...

LIRE LA SUITE

Avis d’ébullition: un terminé et un autre toujours en cours
Publié à 11h30

Avis d’ébullition: un terminé et un autre toujours en cours

Saguenay a vu ses avis d’ébullition d’eau être modifiés au cours du weekend, alors que l’avis qui touchait 8 000 abonnés dans l’arrondissement de Jonquière s’est terminé en fin de semaine. Par contre, un nouvel avis d’ébullition, touchant le secteur de Shipshaw-Nord, est en cours depuis samedi. Cet avis mentionne qu’il faut faire bouillir l’eau ...

LIRE LA SUITE

Conditions routières difficiles en raison de la pluie verglaçante
Publié le 7 mars 2026

Conditions routières difficiles en raison de la pluie verglaçante

La chaussée est glissante à plusieurs endroits aujourd’hui dans la région. Une sortie de route force d’ailleurs la fermeture de la sortie vers la rue Saint-Hubert sur l’autoroute 70, dans l’arrondissement de Jonquière. Un camion-citerne a glissé dans la courbe et s’est retrouvé sur le côté et le conducteur a été légèrement blessé. D’autres ...

LIRE LA SUITE

Abonnez-vous à nos infolettres

Ce site est protégé par reCAPTCHA et les politiques de confidentialité et conditions d'utilisation de Google s'appliquent.

LES PLUS LUS

CONSULTEZ NOS ARCHIVES