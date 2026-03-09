SUIVEZ-NOUS

Lundi, 09 mars 2026

Culture

Culte de Port-Alfred

La programmation de la 4e édition dévoilée

Sara-Léa Bouchard
Le 09 mars 2026 — Modifié à 13 h 29 min
Par Sara-Léa Bouchard - Journaliste

La programmation de la 4e édition du Culte de Port-Alfred, à La Baie, a été dévoilée lundi. L’événement, qui aura lieu le 1er août prochain, accueillera sur scène l’auteur-compositeur-interprète Fred Fortin, qui se distingue comme tête d’affiche. 

Au total, 16 artistes provenant exclusivement du Saguenay-Lac-Saint-Jean prendront part au festival. Parmi ceux-ci, notons la présence de Mitaine, Éléonore Dessureault, Le Parc, Les Dérapeutes, Calorifère, Grand Chef Bandit, Pasteur Papillon, NA$-T, Blizzard et les Doubles Dry Bowes.

Le Culte ramènera des formations inactives depuis quelques années déjà, comme GFK, Oldest Memories, ainsi que le groupe de Death et Black Metal de La Baie, Necronomicon. Des artistes en arts visuels exposeront aussi leurs œuvres sur le site de l’église. Il y aura également des jeux gonflables et du maquillage pour les enfants.

En nouveauté cette année: des projections lumineuses et artistiques feront vivre la façade de l’église les 30 et 31 juillet en soirée et la population pourra y assister gratuitement. 

