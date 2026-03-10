SUIVEZ-NOUS

Mardi, 10 mars 2026

La Baie

Le sculpteur Victor Dallaire aura un parc à son nom

Le 10 mars 2026 — Modifié à 07 h 23 min
Par Olivier Claveau - CKAJ 92,5

Le sculpteur Victor Dallaire, décédé en 2020, sera honoré dans les prochains mois, alors que le parc de la Consol à La Baie portera bientôt le nom du baieriverain.

Selon le Quotidien, l’annonce a été faite le 3 mars dernier par le président de l’arrondissement de La Baie, Raynald Simard, lors du conseil de ville. Il ajoute qu'une conférence de presse va avoir lieu au printemps avec le nouvel affichage du parc, en mentionnant que ça va être fait d’une façon à honorer le sculpteur international Victor Dallaire. Le président d’arrondissement a également tenu à souligner la collaboration de la Commission de toponymie du Québec. 

Mentionnons que plusieurs options avaient été présentées par la Ville pour honorer la mémoire du célèbre sculpteur au moment de son décès, soit renommer le boulevard de la Grande-Baie Sud, la piste cyclable située en face de l’atelier, ou encore la nouvelle bibliothèque dans l’église St-Édouard. Toutefois, c'est le parc de la consol, sur le site de l’ancienne usine Port-Alfred d’Abitibi-Consolited, fermée il y a plus de 20 ans, qui avait retenu l’attention de la Ville et qui honorera le sculpteur Baieriverain.

