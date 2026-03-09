Saguenay ferme ses patinoires extérieures pour le reste de la saison

La Ville de Saguenay a annoncé lundi la fermeture immédiate de l’ensemble de ses patinoires extérieures et anneaux de glace, mettant ainsi fin à la saison hivernale pour ces installations.

Selon la municipalité, les conditions météorologiques de la fin de semaine dernière ont causé d’importants dommages aux surfaces glacées au point où leur entretien n’est plus possible.

De plus, les températures attendues dans les prochains jours, qui s’annoncent trop élevées, ne permettront pas non plus à la ville de reconstituer les surfaces.