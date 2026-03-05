À Jonquière, une nouvelle adresse promet de devenir incontournable pour les amateurs de cartes sportives. La boutique Le P’tit Paquet, située au 2393 rue Saint-Dominique, ouvre ses portes et se positionne déjà comme le nouveau repère des collectionneurs du Saguenay.

« Pendant 12 ans de ma vie, j’ai travaillé dans le domaine minier, et la collection, je faisais ça comme passe-temps. En déménageant ici et en voulant consacrer plus de temps à ma famille, je me suis dit que je pourrais peut-être commencer à faire de ma passion mon métier à temps plein. J’ai donc commencé à faire ça à partir de la maison, bien que rapidement, c’est devenu trop intrusif, ce pourquoi j’ai décidé de louer un local. Derrière ça, je veux aussi que ça reste personnel et accessible », rapporte le propriétaire de l’endroit, Jonathan Barbin, natif de Val-d’Or.

M. Barbin s’est officiellement approprié son local en janvier dernier. Les amateurs de cartes de hockey et de cartes Pokémon peuvent aisément y trouver leur compte, en plus de pouvoir faire des échanges assez intéressants. Sa marchandise est aussi en constant roulement.

« En venant en boutique, tu peux venir te procurer des boîtes de cartes, échanger des cartes ou me vendre des cartes. Étant un très grand amateur de hockey, c’est certain que plusieurs de mes cartes reflètent ce côté sportif. Je possède aussi quelques cartes manga à collectionner, qui sont très populaires actuellement. Elles valent près de 4000$ chaque, c’est ridicule. Tout ce que je fais, c’est que je ramasse ce qui est tendance et j’essaie de le revendre rapidement », explique-t-il.

M. Barbin offre également la possibilité d’effectuer des envoies de cartes à PSA (Professional Sports Authenticator), une façon pour le client de faire évaluer ses cartes, pour les protéger et les préserver.

« Je m’occupe de la commande et de la pré-évaluation des cartes à l’aide d’un microscope », souligne le principal intéressé.

Par le déploiement de son commerce, Jonathan Barbin a rallumé la flamme qui brûlait en lui depuis sa tendre enfance.

« Tout jeune, jusqu’à l’université, je nageais dans cet univers. C’est une réelle passion, et ça ne s’arrête pas. Ça peut paraître niaiseux pour de nombreuses personnes et ça l’est, pour être 100% honnête ! Quand on y pense, ce sont juste des bouts de carton qui valent chers », admet-il.

Les expositions pour la visibilité

Les Expo Cartes Sports, qui sont les plus grands salons de collectionneurs au Canada, permettent aux passionnés et vendeurs comme Jonathan Barbin de dénicher des aubaines, de rencontrer des experts et de repartir avec les meilleures ententes en poche. Cette année, ces événements auront notamment lieu à Edmonton, Toronto, Montréal et Calgary.

« Le prochain objectif sur ma liste, c’est Chicago. Il s’agit du plus gros salon en Amérique du Nord », conclut-il.