80 portes prévues d’être livrées en 2028

Un projet de logements résidentiels totalisant près de 24 M$ est en développement sur la rue Néron à Chicoutimi. Au total, ce sont 80 portes qui devraient être livrées d’ici la fin de la phase 3, au cours de l’année 2028.

Cinq actionnaires ont la charge de ce dossier, au sein des entreprises Adrien Desbiens & Fils Construction, la Société immobilière BSV, le Groupe Alfred Boivin et les Immeubles William Savard. La phase un est en cours et représente un bâtiment de 16 logements. Il s’agit d’un investissement d’environ 5 M$, et sera livrable en juillet 2026.

« Le secteur du haut Talbot est quand même un secteur recherché, il y a beaucoup d’investissements qui se sont faits dans les dernières années. La rue Néron s’étant prolongée pour aller rejoindre le quartier qui se situe devant le Canac, on a eu l’opportunité de débuter un projet à cet emplacement. Également, tout le monde est très au courant de la pénurie de logements à Saguenay, ce qui a juste exacerbé notre désir de vouloir offrir de l’hébergement au plus vite », mentionne l’un des actionnaires, William Savard.

Le projet immobilier est loin de proposer des logements abordables et n’est pas considéré en ce sens, laisse savoir M. Savard.

« Les appartements s’adressent à une clientèle assez mixte, aux retraités actifs, aux jeunes professionnels. On parle de la même clientèle qui habite le quartier résidentiel juste derrière. Les coûts de location varient entre 1450 $ et 1975 $. On a vraiment mis le paquet en ce qui concerne l’aménagement intérieur de ces logements, avec de la céramique chauffante dans les salles de bain, des comptoirs en quartz, des cuisines d’ébénisterie, des thermopompes et des remises. On est dans du neuf, complètement », affirme-t-il.

Dépendamment des besoins des futurs résidents, ceux-ci auront l’embarras du choix, le bâtiment comprenant des logements 3 ½, 4 ½ et 5 ½.

« Je crois qu’il s’agit d’une belle alternative, surtout que les prix de l’usager ont une grosse pression à la hausse dû à la pénurie qui sévit actuellement sur le territoire. On est aussi très bien positionné, à proximité de l’autoroute et des services. Les emplacements, c’est un facteur crucial dans l’immobilier », explique M. Savard.

Les investisseurs ont plusieurs autres projets en cette matière pour la région, mais ne peuvent en dévoiler les détails pour le moment.