Lundi, 09 mars 2026

Actualités

Chambre des communes

Mark Carney propose un débat parlementaire sur la guerre en Iran

Le 09 mars 2026 — Modifié à 17 h 00 min
Par André Deschênes - CKAJ 92,5

Désirant connaître le pouls des partis de l’opposition sur l’implication canadienne dans le conflit iranien, le premier ministre Mark Carney a convoqué les partis à un débat parlementaire sur la question. Celui-ci sera tenu en soirée ce lundi.

Le gouvernement se questionne notamment sur les répercussions que le conflit puisse avoir alors que plusieurs milliers de canadiens se trouvent actuellement au Moyen-Orient.

Le NPD et les Conservateurs n’ont pas encore fait savoir ce qu’ils pensent de l’idée, alors que la semaine dernière quelques membres du caucus libéral avaient exprimé leur malaise quant à l’implication canadienne dans le conflit, et face à l’attaque combinée des américains et des israéliens contre l’Iran.

Dans un autre ordre d’idées, mentionnons que le gouvernement libéral de Mark Carney pourrait aussi devenir majoritaire en avril, alors que trois élections partielles auront lieu, notamment dans le comté de Terrebonne au Québec et dans deux autres circonscriptions en Ontario. 

