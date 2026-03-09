Avis d’ébullition: un terminé et un autre toujours en cours

Saguenay a vu ses avis d’ébullition d’eau être modifiés au cours du weekend, alors que l’avis qui touchait 8 000 abonnés dans l’arrondissement de Jonquière s’est terminé en fin de semaine. Par contre, un nouvel avis d’ébullition, touchant le secteur de Shipshaw-Nord, est en cours depuis samedi.

Cet avis mentionne qu’il faut faire bouillir l’eau une minute à gros bouillon, à la suite de travaux de réparation d’une fuite qui ont eu lieu tôt samedi matin. Il touche la totalité du réseau d’aqueduc de Shipshaw-Nord. Plus de détails sont disponibles au aqueduc.saguenay.ca pour voir l’ensemble du secteur touché.