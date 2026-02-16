Une résidence ravagée à Petit-Saguenay, aucun blessé

Une maison du secteur Saint-Antoine, à Petit-Saguenay, a été complètement ravagée par le feu tôt samedi matin, dans le Bas-Saguenay. Selon les informations relayées par Radio-Canada, l’incendie n’a fait aucun blessé.

L’appel aux services d’urgence est entré vers 4 h 30. À leur arrivée, les pompiers de la Régie intermunicipale de sécurité incendie du fjord (RISIF) ont découvert une résidence déjà fortement embrasée, les flammes s’échappant par une fenêtre. Le propriétaire de la maison avait toutefois réussi à sortir par lui‑même avant l’arrivée des secours.

Afin de permettre aux équipes d’intervention d’effectuer leur travail, la route 170 a dû être fermée en alternance entre Petit-Saguenay et Sagard pendant une bonne partie de la journée. Quelques résidences du secteur ont également subi une interruption de courant en raison des opérations.

Une enquête a été ouverte pour déterminer la cause de l’incendie. Les premières informations indiquent qu’il ne s’agirait pas d’un geste criminel, selon les pompiers sur place.