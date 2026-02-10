Ouverture du vote dans Chicoutimi dès vendredi

Les électeurs de la circonscription de Chicoutimi pourront exercer leur droit de vote dès vendredi, en prévision de l’élection partielle qui se tiendra le 23 février.

Selon Radio-Canada, le vote par anticipation au bureau du directeur de scrutin sera accessible les 13, 14, 17, 18 et 19 février, directement au 1600, boulevard Saint-Paul, local 150. En parallèle, le vote par anticipation officiel aura lieu les 15 et 16 février, où les bureaux de vote seront ouverts de 9 h 30 à 20 h.

Près de 45 000 avis d’inscription à l’élection ont déjà été envoyés aux électeurs. Toutefois, environ 10 000 d’entre eux verront leur lieu de vote modifié par rapport à l’indication initiale. Ces électeurs, qui devaient se rendre au parc de la Rivière-du-Moulin, devront finalement voter à l’hôtel La Saguenéenne.

Le 23 février, plusieurs écoles du Centre de services scolaire des Rives-du-Saguenay seront fermées et transformées en bureaux de vote. Une journée pédagogique a été décrétée pour l’ensemble des établissements, à l’exception des écoles Marie-Médiatrice, Fréchette et Du Vallon, qui demeureront ouvertes.

Les sept candidats qui se trouveront sur les bulletins de vote sont Marie-Karlynn Laflamme, du Parti québécois (PQ), Catherine Morissette, du Parti conservateur du Québec (PCQ), Olivier Dion, de Climat Québec, Jeanne Palardy, de Québec solidaire (QS), Francis Tremblay, de la Coalition avenir Québec (CAQ), Tricia Murray, du Parti libéral du Québec (PLQ), et François Sabourin, du Parti populaire du Québec (PPQ).

Cette élection partielle se déroulera dans un contexte favorable au Parti québécois qui se trouve premier dans les récents sondages en plus d’avoir remporté les trois dernières élections partielles tenues au Québec. La prochaine élection générale provinciale est prévue pour le 5 octobre.