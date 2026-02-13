Des musiciens en colère dénoncent le changement de cap

Le changement de cap annoncé sans préavis cette semaine par la direction et le conseil d’administration de La Pulperie de Chicoutimi soulève l’ire de musiciens, qui devaient normalement participer à la programmation 2026 des « Mardis de Bons Shows » l’été prochain sur le site.

On se rappelle que suite à une profonde réorientation, la direction de La Pulperie a décidé d’annuler et de terminer deux événements musicaux populaires qui se tenaient dans l’édifice 1912, soit « Les Mardis de Bons Shows », produit par Bruno Simard, ainsi que les « Jeudis Cabaret » produit par Mario Vézina. Le changement de cap fait aussi en sorte que la location du bâtiment sera impossible pour les mariés qui voulaient y tenir leurs soirées de noces.

Le 92,5 Ma radio d’Ici a d’abord appris de sources diverses que le calendrier des musiciens, qui devaient participer aux « Mardis de Bons Shows » était construit depuis novembre dernier, à l’époque où Jacques Fortin était encore directeur général de la Pulperie. Selon nos informations, ce dernier avait même donné le feu vert personnellement au producteur Bruno Simard pour qu’il bâtisse sa programmation 2026, ce qui fut fait. Les ententes avec artistes étaient prises, en accord avec la direction générale.

Ce qui signifie que les artistes avaient « gelé leurs dates », et qu’ils auront alors perdu ou refusé d’autres occasions de se produire ailleurs, en acceptant de jouer à l’été 2026 à La Pulperie. Le 92,5 Ma Radio d’Ici a obtenu les commentaires de certains de ces musiciens, qui ont accepté de nous parler sous le couvert de l’anonymat, par peur de représailles. Ces derniers appuient d’abord sans réserve Bruno Simard, et comprennent que l’annulation de leurs engagements respectifs est directement imputable à la nouvelle direction de la Pulperie.

"Ils nous ont bafoué"

Ces musiciens précisent qu’ils n’avaient pas signé de contrat, se fiant à la parole donnée de leur producteur, en qui ils croient toujours. Ces musiciens remettent par contre en doute les explications fournies par le directeur général par intérim de La Pulperie, Rémi Lavoie, en entrevue jeudi au 92,5, quand ce dernier mentionne que la réflexion de tout remettre en question date de six ans.

Les artistes rencontrés croient plutôt que la nouvelle direction a bafoué les organisations qui ont travaillé à coûts nuls, pour créer une vie active et un achalandage dans leur « site fantômatique ».

« C'est une insulte et un exemple d'un non-respect des bonnes procédures en affaires, une déconnection totale de la réalité », estiment-ils.

Joint par le 92,5 CKAJ, l’ex-directeur général de la Pulperie, Jacques Fortin, n’a pas voulu commenter le dossier, mais il a confirmé les informations obtenues par le 92,5, à savoir qu'il avait donné le fameux feu vert en novembre dernier à Bruno Simard pour bâtir son édition 2026. Également rejoint, ce dernier a décliné notre demande d’entrevue.