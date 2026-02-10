SUIVEZ-NOUS

Mardi, 10 février 2026

Salon des vins professionnels

La Distillerie du Fjord remporte un prix au Wine Paris

Émile Boudreau
Le 10 février 2026 — Modifié à 14 h 02 min
Par Émile Boudreau - Journaliste

La Distillerie du Fjord, installée à Saint-David-de-Falardeau, s’est distinguée sur la scène internationale en remportant un V d’Or pour ses initiatives en matière de développement durable lors du Wine Paris, un salon consacré au vin à Paris, rapporte Radio-Canada.

Le Wine Paris fait partie des huit grands rendez-vous annuels du circuit Vinexposium, une série d’événements qui rassemblent des acteurs majeurs de l’industrie du vin et des spiritueux. Importateurs, cavistes, distributeurs, restaurateurs et sommeliers convergent de partout dans le monde pour y découvrir les nouveautés du secteur et échanger directement avec les producteurs.

Si la Distillerie du Fjord participait à l’événement pour une quatrième année, c’était cependant la première fois qu’elle se retrouvait en nomination pour un prix. Pour Jean-Philippe Bouchard, copropriétaire de la distillerie, cette distinction représente également de nouvelles perspectives.

Il voit désormais un potentiel accru pour son produit sur le marché international, encore largement à développer. L’entreprise bénéficie déjà, depuis l’an dernier, de l’appui d’un distributeur en France, un partenariat qui pourrait prendre de l’ampleur à la lumière de ce nouveau succès.

