De nouvelles mesures pour stimuler les exportations agricoles

Le gouvernement du Canada a annoncé hier de nouvelles mesures destinées à soutenir la compétitivité des industries canadiennes de l’agriculture, du poisson et des fruits de mer sur les marchés internationaux.

Le ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire, Heath MacDonald, a dévoilé le lancement de deux nouveaux volets du programme Agri‑marketing : Diversification des marchés pour les associations nationales de l’industrie et Diversification des marchés pour les petites et moyennes entreprises.

Un total de 75 millions de dollars sera injecté dans ces deux nouveaux volets au cours des cinq prochaines années. L’objectif est d’aider le secteur canadien de l'agriculture et de l'agroalimentaire à accéder à de nouveaux marchés ayant un potentiel de croissance élevé, particulièrement pour les produits les plus touchés par les obstacles commerciaux comme le canola, les légumineuses, le porc, le poisson et les fruits de mer.

« En aidant les organisations de l'industrie et les exportateurs à pénétrer les marchés émergents, nous faisons la promotion des produits canadiens, renforçons les partenariats et favorisons la croissance, la résilience et la compétitivité. », a déclaré le ministre.

Le gouvernement indique que les organisations admissibles pourront soumettre une demande de financement à partir du 13 février dans le cadre des deux nouveaux volets de diversification.