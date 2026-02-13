Un automobiliste en sens inverse sur la rue Racine

Les patrouilleurs du Service de police de Saguenay (SPS) ont été appelés au centre-ville de Chicoutimi jeudi soir, vers 22h32. Un citoyen a alerté les policiers pour leur raconter qu’il avait aperçu un homme, qu’il devinait être en état d’ébriété. Ce dernier a alors pris place dans sa voiture pour ensuite s’engager sur la rue Racine en sens inverse.

Les agents ont eu tôt fait de retrouver l’automobiliste qui, les apercevant, a alors décidé de stationner son véhicule et de prendre la fuite à pied. Les agents l’ont alors intercepté un peu plus loin. Conduit au quartier général, l’homme âgé de 60 ans a refusé de passer l’éthylomètre. Il a été libéré en héritant d’une citation à comparaître. Il devra vraisemblablement faire face à la justice sous des accusations de conduite avec facultés affaiblies, ainsi que du refus de souffler dans l’alcootest.

Par ailleurs, mentionnons qu’un camion a arraché un lampadaire tôt vendredi matin vers 6h22, au coin des boulevards Martel et Ste-Geneviève à Chicoutimi-nord. Personne n’a été blessé dans cet accident, qui a légèrement ralenti la circulation dans le secteur.

Finalement, les policiers et policières de Saguenay avisent qu’ils seront présents ce vendredi soir aux abords du Centre Georges-Vézina, alors qu’il y a match local pour les Saguenéens. Le porte-parole du SPS, Dominic Gagnon, explique que les agents seront présents avant et après le match, question d’assurer la sécurité des spectateurs et particulièrement des piétons.