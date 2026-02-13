SUIVEZ-NOUS

Vendredi, 13 février 2026

Faits divers

Temps de lecture : 58s

Conduite en état d’ébriété

Un automobiliste en sens inverse sur la rue Racine

Le 13 février 2026 — Modifié à 11 h 29 min
Par André Deschênes - CKAJ 92,5

Les patrouilleurs du Service de police de Saguenay (SPS) ont été appelés au centre-ville de Chicoutimi jeudi soir, vers 22h32. Un citoyen a alerté les policiers pour leur raconter qu’il avait aperçu un homme, qu’il devinait être en état d’ébriété. Ce dernier a alors pris place dans sa voiture pour ensuite s’engager sur la rue Racine en sens inverse.

Les agents ont eu tôt fait de retrouver l’automobiliste qui, les apercevant, a alors décidé de stationner son véhicule et de prendre la fuite à pied. Les agents l’ont alors intercepté un peu plus loin. Conduit au quartier général, l’homme âgé de 60 ans a refusé de passer l’éthylomètre. Il a été libéré en héritant d’une citation à comparaître. Il devra vraisemblablement faire face à la justice sous des accusations de conduite avec facultés affaiblies, ainsi que du refus de souffler dans l’alcootest.  

Par ailleurs, mentionnons qu’un camion a arraché un lampadaire tôt vendredi matin vers 6h22, au coin des boulevards Martel et Ste-Geneviève à Chicoutimi-nord. Personne n’a été blessé dans cet accident, qui a légèrement ralenti la circulation dans le secteur.

Finalement, les policiers et policières de Saguenay avisent qu’ils seront présents ce vendredi soir aux abords du Centre Georges-Vézina, alors qu’il y a match local pour les Saguenéens. Le porte-parole du SPS, Dominic Gagnon, explique que les agents seront présents avant et après le match, question d’assurer la sécurité des spectateurs et particulièrement des piétons. 

Abonnez-vous à nos infolettres

Ce site est protégé par reCAPTCHA et les politiques de confidentialité et conditions d'utilisation de Google s'appliquent.

LES PLUS LUS

CONSULTEZ NOS ARCHIVES