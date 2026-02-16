Fêter ses 40 ans d’existence pour rappeler l’importance de ses services

La Société Alzheimer du Saguenay-Lac-Saint-Jean, fondée en 1985, souffle 40 bougies cette année. Une marque de reconnaissance pour l’organisme, qui a évolué sans pour autant laisser tomber sa principale mission, soit celle d’accompagner les personnes atteintes de troubles neurocognitifs et leurs proches.

« De pouvoir célébrer nos 40 ans, c’est quand même digne de mention pour un organisme sans but lucratif, disons que ça ne court pas les rues! C’est avant tout parti d’une dame qui était touchée par la maladie et qui, avec l’aide de quelques bénévoles, ont mis sur pied la Société Alzheimer du Saguenay-Lac-Saint-Jean », raconte l’un des administrateurs de l’organisme, Donald Tremblay.

Aujourd’hui, la Société compte une trentaine d’employés ainsi qu’une quarantaine de bénévoles. Elle est également en bonne position pour répondre à l’ensemble des besoins, confie M. Tremblay.

« Il y a toujours des ajustements à apporter, des améliorations à faire. On peut toutefois se vanter que parmi notre équipe, il y a des gens qui ont cumulé jusqu’à 20 ans d’expérience au sein notre organisation. On est bien fiers de ça », ajoute-t-il.

Pour marquer l’anniversaire de la Société, un deuxième cocktail-bénéfice sera tenu, après celui du mercredi 4 février à Chicoutimi. L’événement aura lieu cette fois du côté du resto-bar Le Crapaud à Alma, le 25 février prochain à 17h30. En plus de récolter des fonds pour soutenir sa mission, la soirée permettra à l’organisme de mieux faire connaitre ses services à la population.

« Quand on n’est pas touché par la maladie, de loin ou de près, ce n’est souvent pas quelque chose auquel on porte attention nécessairement. Il y a quand même un peu de déni à travers tout ça, en se disant que ça ne nous arrivera pas, donc on ne s’y intéresse pas. »

La Société Alzheimer Saguenay-Lac-Saint-Jean possède plusieurs points de service sur le territoire, dont à Chicoutimi, à Jonquière et dans le haut du Lac. Ces derniers sont occupés équitablement, l’organisme ne voulant pas de listes d’attente.

« Quand on voit qu’il y a de l’attente, on essaie d’augmenter notre offre de services, bien que financièrement, ce soit toujours un peu fragile. Étant donné qu’on fait partie du nouveau Plan d’action québécois sur la maladie d’Alzheimer et les autres troubles cognitifs déposé en décembre 2025, on s’attend à avoir un financement supplémentaire », émet M. Tremblay.

Services divers

La Société Alzheimer met beaucoup d’efforts afin d’informer les familles et leur entourage de ses services, et ce dès qu’un diagnostic de la maladie d’Alzheimer est prononcé. Sensibilisation et information, activités récréatives et sociales, service-conseil et support téléphonique, groupe de soutien, café-rencontre, conférences, de nombreuses mesures ont été déployées au fil des années pour gérer au mieux les conséquences de la maladie sur une personne.

« Les services ont évolués au fur et à mesure que les connaissances évoluaient par rapport à la maladie. L’évolution s’est aussi fait ressentir vis-à-vis de la prévalence de la maladie et des troubles neurocognitifs dans la société », soutient Donald Tremblay. « On offre aussi un service pour accompagner les proches aidants, le Répit équipe volante. Les proches aidants vivent des défis au quotidien et à chaque mois, donc c’est important pour eux de savoir intervenir et de comprendre la maladie. »

Donald Tremblay réitère que l’une des principales causes de l’augmentation des troubles neurocognitifs est le vieillissement de la population. Au Saguenay-Lac-Saint-Jean, 24% de la population est âgée de 65 ans et plus, et ce nombre risque de connaitre une hausse dans les prochaines années. Sur le territoire, 4000 à 5000 personnes seraient atteintes de troubles neurocognitifs, pour un total de 188 000 dans l’ensemble du Québec.