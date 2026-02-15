Réinventer la façon de manger des fruits et légumes

L’entreprise agroalimentaire Cosmo Lyo, basée à Jonquière, a trouvé une façon originale de transformer les récoltes d’ici en collations croustillantes, savoureuses et nutritives. Pour ceux et celles qui ne portent pas nécessairement les fruits et légumes dans leur cœur (ni dans leur estomac), une expérience gustative les attende certainement avec ces aliments lyophilisés.

Curieux de nature, le PDG de Cosmo Lyo, Vincent Gagnon, n’a pas pris beaucoup de temps avant de s’intéresser pleinement à la conception de fruits et légumes lyophilisés. Une histoire qui débute avec les céréales matinales de sa conjointe.

« Ma conjointe achetait des croques-matin, et j’ai constaté que les fruits présents dans le mélange de céréales demeuraient à la surface. J’en prenais souvent des petites poignées dans le sac, et je les trouvais donc bons ces petits fruits-là. Je me suis mis à effectuer des recherches par rapport au processus de lyophilisation », raconte M. Gagnon.

Le principal intéressé s’est rapidement rendu compte qu’il n’était pas possible de se procurer une machine capable de lyophiliser sur Amazon. Il a en effet découvert qu’il s’agissait d’un procédé requérant d’une maitrise technologique de pointe.

« L’équipement est à peu près gros comme une petite sécheuse et assez dispendieux. On parle d’un investissement de quelques milliers de dollars. Étant passionnés, moi et mon partenaire d’affaires Maxime nous sommes lancés là-dedans en faisant d’abord des tests de transformation », explique-t-il.

Ayant gagné une certaine expertise dans le domaine, le duo a fait l’acquisition, en décembre 2022, d’un lyophilisateur industriel. En janvier 2023, Cosmo Lyo s’installait dans un local à Place Centre-Ville Jonquière. Cosmo Lyo s’est ensuite fait connaitre du public lors de sa participation à la Foire Zone Boréale en mai 2024, un véritable coup d’envoi qui a su charmer la population. L’entreprise s’est retrouvée avec une cinquantaine de points de vente à travers le Québec, dont une bonne majorité dans la région. Cosmo Lyo s’est également démarqué dans la catégorie Nouvelle entreprise du Gala des Grands Prix Agroalimentaires présenté par la Table agroalimentaire du Saguenay-Lac-Saint-Jean, en avril dernier. Sa collaboration avec le Centre de services scolaires (CSS) des Rives-du-Saguenay, dans le cadre d’un projet de confection d’un parfait aux fraises, a retenu l’attention.

Un nouveau produit à surveiller

La gamme de Cosmo Lyo, reconnue par Aliments du Québec, comprend à ce jour des fraises, framboises, bleuets sauvages et les populaires bonbons Boules Cosmo. En plus de son offre au détail, l’entreprise offre des services de sous-traitance et de co-transformation pour les producteurs, restaurateurs et institutions. Ces services seront d’ailleurs élargis en 2026, aux dires de Vincent Gagnon.

« On a appelé tous les producteurs maraichers du Québec pour leur demander d’envisager la possibilité de faire des lots de leurs aliments lyophilisés ».

Entre-temps toutefois, un bon défi attend l’entreprise locale, soit celui de produire de la poudre de fruits lyophilisés. 11 saveurs seront mises en marché.

« C’est un produit très excitant et super intéressant. Dans quelques semaines, on devrait recevoir notre moulin industriel pour concrétiser le tout. Plusieurs recettes peuvent être amplifiés en termes de goût avec ce genre de poudre. Pour ajouter à la pâte d’un gâteau ou dans un crémage par exemple, c’est merveilleux », conclut-il.