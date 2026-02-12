Les installations de l'usine Novelis pourraient reprendre vie

Les anciennes installations de l’entreprise américaine Novelis, situées à Arvida, pourraient connaître une nouvelle vocation après plus de 13 ans d’inactivité. Selon des informations rapportées par Radio-Canada, une entreprise régionale serait sur le point d’acquérir le site dans l’objectif d’y implanter une fonderie.

Fermée depuis 2012, l’usine de laminage d’aluminium destinée à l’industrie automobile avait entraîné le licenciement de 157 travailleurs, alors que la production avait été transférée vers Oswego, dans l’État de New York, afin de rapprocher les opérations du marché américain. Depuis, le bâtiment est entretenu par Novelis, qui continue également d’acquitter ses taxes municipales.

Une transaction en voie d’être finalisée

Le promoteur derrière ce nouveau projet industriel demeure discret pour l’instant, indiquant vouloir dévoiler publiquement ses intentions une fois la transaction complétée. On ignore toujours combien d’emplois pourraient être créés à terme.

Toutefois, un pas important a été franchi mardi alors que le conseil d’arrondissement de Jonquière a accepté une recommandation du comité consultatif d’urbanisme. La demande déposée par Novelis visait à changer l’usage du site, passant d’une industrie lourde à une fonderie de métaux non ferreux. L'entreprise se défend toutefois d'être à l'origine de la demande de modification.

Le procès-verbal de la séance du conseil précise que « le requérant possède d'autres installations dans la région et que l'usage projeté vise à réaliser de la fonderie de matériaux, régionalement ». Le document ajoute que l’entreprise entend réutiliser les installations existantes.

Même si l’étape franchie au comité consultatif d’urbanisme constitue une avancée, le projet devra encore passer par une consultation publique avant d’obtenir une résolution officielle. Si adoptée, celle-ci serait valide pour 18 mois. L’absence de délivrance de permis à l’intérieur de ce délai viendrait automatiquement annuler l’autorisation.