L’avis d’ébullition levé pour un secteur de Chicoutimi

Les résidents de la rue De Quen, à partir de la rue des Clairons jusqu’au haut du secteur de la rue Panoramique, dans l’arrondissement de Chicoutimi, peuvent enfin reprendre une consommation normale de l’eau du robinet.

La Ville de Saguenay a annoncé que l’avis d’ébullition, en vigueur depuis le lundi 9 février, est maintenant officiellement levé. Des analyses effectuées au cours des derniers jours ont confirmé que la qualité de l’eau répond de nouveau à toutes les normes.

Les citoyens touchés n’ont donc plus à faire bouillir leur eau pendant au moins une minute avant de la consommer. Ils peuvent utiliser l’eau du réseau municipal sans restriction dès maintenant.