Une collision entre deux voitures complique la circulation à Saguenay

La neige tombant en début de soirée jeudi a rendu les conditions routières particulièrement difficiles sur le réseau routier de Saguenay, rapporte Radio-Canada. La visibilité réduite et la chaussée glissante ont notamment provoqué une collision impliquant deux voitures sur le boulevard du Royaume, à Chicoutimi.

L'accident, survenu à la hauteur du 735, boulevard du Royaume, a forcé la fermeture d’une portion importante de l’artère, entre les boulevards Talbot et Saint-Paul. Les policiers du Service de police de Saguenay (SPS) et les pompiers ont rapidement été dépêchés sur les lieux, tandis que plusieurs ambulances ont été mobilisées pour porter assistance aux personnes impliquées.

Pour l’instant, les autorités n’ont pas confirmé combien de personnes se trouvaient à bord des deux véhicules ni si des blessures ont été rapportées.

Selon Environnement Canada, les précipitations de neige devraient se poursuivre dans la matinée au Saguenay. Les vents demeureront stables autour de 20 km/h, avec des rafales pouvant atteindre 40 km/h entre 9 h et 17 h.