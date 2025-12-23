Seize motoneigistes expulsés des sentiers des monts Valin

Dimanche, seize motoneigistes ont été expulsés des sentiers des monts Valin, au nord de Saguenay, dans le cadre de l’opération Impact véhicule hors route menée par la Sûreté du Québec (SQ). Selon Radio-Canada, cette intervention visait à renforcer la sécurité et le respect des règlements sur les sentiers.

L’opération, réalisée en collaboration avec la Fédération des clubs de motoneigistes du Québec et les clubs locaux, a permis de vérifier 302 motoneiges. Au total, 33 constats d’infraction à la Loi sur les véhicules hors route ont été donnés, en plus de sept autres constats pour diverses infractions et 34 avertissements.

Les expulsions ont été motivées par plusieurs manquements, notamment l’absence de droit d’accès, des systèmes d’échappement non conformes et des infractions liées à la sécurité.

Lorsqu’un motoneigiste est expulsé, il est escorté par les quadistes de la SQ jusqu’à son véhicule ou son lieu d’hébergement afin d’éviter qu’il ne réintègre les sentiers. En cas de récidive dans la même journée, des sanctions plus sévères peuvent s’appliquer, incluant le remorquage de la motoneige aux frais du contrevenant.