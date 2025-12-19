Opérations policières dans la nuit de jeudi à Saguenay

La nuit de jeudi a été occupée pour les policiers du Service de police de Saguenay (SPS), alors que deux barrages routiers ont été érigés afin de lutter contre l’alcool au volant.

Selon le Quotidien, le SPS a érigé un premier barrage sur le pont Dubuc entre 21h et 23h, où presque 2 000 personnes ont été appréhendées. Parallèlement, un autre contrôle routier a été érigé, cette fois au coin du boulevard Barrette et de la rue Malraux. Pour ces deux points de contrôle, aucun citoyen n’a dû souffler dans l’éthylomètre. Selon le porte-parole du SPS, Stéphane Turcotte, les conducteurs ont été visiblement responsables ce jeudi.

Mentionnons également que les policiers du SPS sont intervenus dans une altercation entre deux trentenaires du côté de Jonquière. Les deux individus ayant porté plainte l’un contre l’autre ont été libérés avec une citation à comparaître devant un tribunal prochainement.