Un immeuble de 80 ans réduit en cendres à Jonquière

Dans la nuit de lundi à mardi, un violent incendie a complètement détruit un bâtiment vacant situé au 3592 rue Radin, dans l’arrondissement de Jonquière.

Le feu se serait déclaré vers 1 h 30 du matin, mobilisant rapidement les pompiers, appelés sur les lieux aux alentours de 2 h.

L’immeuble, construit dans les années 1940, était en processus de vente. Jean-Paul St-Onge, frère du propriétaire décédé il y a quelques mois, avait la responsabilité de conclure la transaction. Une rencontre chez le notaire avec l’acheteur était prévue pour lundi prochain, mais la vente est désormais annulée.

L’incendie a également endommagé une partie du mur d’une résidence voisine, sans causer d’autres dégâts. En matinée, un pompier était encore sur place pour surveiller les lieux.

La cause exacte de l’incident demeure incertaine bien qu’un problème électrique soit évoqué. Les autorités poursuivent leur enquête afin de déterminer l’origine du sinistre.