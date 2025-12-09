Les activités de l’Auberge se poursuivent malgré l'enquête en cours

Une enquête policière est en cours à l’Auberge Le Parasol, sur le boulevard Saguenay Est à Chicoutimi, à la suite d’un décès jugé suspect. Les policiers de la Sûreté du Québec (SQ) et du Service de police de Saguenay travaillent conjointement pour faire la lumière sur l’événement.

La SQ confirme d’ailleurs que la personne décédée est une femme âgée de 28 ans. Elle précise également que l’événement n’est pas lié à la guerre des redevances entre groupes criminels dans la région.

Rappelons que l’appel aux services d’urgence a été logé vers 14h, samedi, après la découverte d’une personne inanimée dans l’une des chambres. Celle-ci a depuis été isolée pour permettre aux enquêteurs d’effectuer leurs analyses et la SQ a été appelée en renfort.

Un poste de commandement a été installé dans la cour de l’établissement. Les activités de l’Auberge se poursuivent normalement.