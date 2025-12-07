Enquête policière à l’Auberge Parasol après un décès jugé suspect

Une enquête policière est en cours à l’Auberge Parasol, sur le boulevard Saguenay Est à Chicoutimi, à la suite d’un décès jugé suspect. Les policiers de la Sûreté du Québec (SQ) et du Service de police de Saguenay (SPS) travaillent conjointement pour faire la lumière sur l’événement.

L’appel aux services d’urgence a été logé vers 14 h, samedi, après la découverte d’une personne inanimée dans l’une des chambres. Celle-ci a depuis été isolée pour permettre aux enquêteurs d’effectuer leurs analyses, et la SQ a été appelée en renfort. Un poste de commandement a été installé dans la cour de l’établissement.

Les activités de l’Auberge se poursuivent normalement.

Plus de détails suivront.