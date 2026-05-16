Une immersion dans les ateliers du Bas-Saguenay

Contenu commandité - Campagne Veux-tu sortir avec moi?

Veux-tu sortir avec moi ? est une campagne de Culture Saguenay–Lac-Saint-Jean qui t’invite à vivre une expérience culturelle à la fois nostalgique et vibrante : danser, chanter, réfléchir, t’émouvoir… et tomber en amour avec les lieux qui font battre le cœur de notre région.

Cette campagne est réalisée en collaboration avec La Vitrine, la plateforme qui t’aide à trouver des sorties culturelles selon tes goûts, tes envies du moment, ta localisation et les personnes qui t’accompagnent.

Et si, le temps d’une journée, on prenait la route pour aller à la rencontre de ceux et celles qui créent ici, chez nous ?

C’est exactement ce que propose la Route des artisans Saguenay–Lac-Saint-Jean, une initiative portée par la Corporation des métiers d’art du Saguenay–Lac-Saint-Jean. Le concept est simple, mais puissant : inviter les visiteurs à entrer directement dans les ateliers de créateurs professionnels pour découvrir leur univers, leurs techniques et tout le travail derrière chaque pièce.

« C’est une façon de rendre ces lieux- là accessibles, de pouvoir rencontrer les créateurs et de voir ce qui se passe en amont », explique la coordonnatrice Carole Krebs. Au-delà de la visite, c’est aussi une occasion de mieux comprendre les savoir-faire, les matériaux et le temps investi dans des créations faites à la main.

Le 22 mai prochain, cette rencontre prendra une forme encore plus concrète à Petit-Saguenay, alors que trois créateurs ouvriront grand leurs portes dans un même lieu. Installés dans une ancienne épicerie du village transformée en espace de création, ils proposeront une immersion unique dans leurs univers respectifs.

« On est trois métiers complètement différents sous le même toit », raconte Julie-Vanessa Tremblay, de la coopérative Minuit moins cinq. Entre la forge, l’atelier de couture et celui de joaillerie, les visiteurs passeront d’un univers à l’autre, du feu et du métal aux tissus colorés, jusqu’aux créations minutieuses réalisées à la main.

De 15 h à 17 h, le public est invité à visiter les ateliers, à observer les gestes, les outils et les techniques. Puis, de 17 h à 19 h, place à un moment plus festif pour échanger avec les créateurs autour de bouchées.

Au-delà de l’événement, la Route des artisans s’inscrit dans une volonté plus large de faire rayonner les métiers d’art et de redonner de la valeur à ces pratiques. « C’est aussi une sortie culturelle, une occasion d’apprentissage », souligne Carole Krebs.

Pour les visiteurs, c’est une façon différente de découvrir la région. « C’est une occasion en or de venir rencontrer les gens qui créent pour vrai », ajoute Julie-Vanessa Tremblay. Et avec le printemps qui s’installe, la route elle-même devient une partie de l’expérience, entre paysages, villages et arrêts gourmands.

Pour planifier votre visite ou en apprendre davantage sur les créateurs participants, consultez la page Facebook de la Corporation des métiers d’art du Saguenay–Lac-Saint-Jean, où un événement regroupe tous les détails. Il est aussi possible d’en savoir plus sur la Route des artisans via le site web dédié ou celui de la Corporation.

Culture Saguenay-Lac-Saint-Jean

540, Sacré-Coeur Ouest, 2e étage, suite 8, Alma

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