Québec rembourse les coûts des agriculteurs associés au carbone

La première ministre du Québec, Christine Fréchette, a annoncé une série de mesures visant à alléger le fardeau financier des entreprises agricoles. Au cœur de l’annonce se trouve le remboursement du coût carbone assumé par les agriculteurs ainsi qu’une bonification de l’aide destinée aux nouveaux producteurs.

Québec confiera une enveloppe de 87 millions de dollars à La Financière agricole du Québec (FADQ) pour mettre en œuvre un programme de compensation des coûts liés à la tarification carbone sur les fermes. Selon le gouvernement, cette mesure, qui ne nécessitera aucun formulaire à remplir, devrait bénéficier à plus de 15 500 agriculteurs à travers la province.

Pour l’exercice financier 2026‑2027, le gouvernement prévoit verser 41 millions de dollars directement aux entreprises agricoles, soit par dépôt direct, soit par chèque dès le mois de juillet.

Le montant accordé à chaque exploitation sera déterminé en fonction des dépenses de carburant récemment déclarées. Pour être admissibles, les entreprises devront être inscrites aux programmes AGRI de la FADQ et y avoir déclaré leurs dépenses en carburant.

Parallèlement, le gouvernement a annoncé un investissement annuel de 8,8 millions de dollars pour bonifier le Programme d’appui financier à la relève agricole (PAFRA). Cette enveloppe permettra d’augmenter de 30 % le montant de chacun des paliers d’aide financière destinés aux projets d’établissement des nouveaux agriculteurs.

De plus, Québec mettra fin à la distinction entre les producteurs de la relève « à temps plein » et ceux « à temps partiel », facilitant ainsi l’accès au programme pour un plus grand nombre de candidats.

« Les agriculteurs et les agricultrices jouent un rôle essentiel : ils nourrissent les Québécois. Pour qu'ils fassent ce qu'ils font de mieux, on doit les soutenir. Aujourd'hui, notre nouveau gouvernement répond présent et protège notre avenir en bâtissant une relève solide, formée pour relever les défis à venir. », a déclaré Christine Fréchette.