1 canadien sur 5 adhère aux idées conspirationnistes

Depuis la pandémie, de plus en plus de Canadiens adhèrent aux idées conspirationnistes selon un nouveau rapport de la Chaire UNESCO en prévention de la radicalisation et de l'extrémisme violent (UNESCO-PREV).

Selon Radio-Canada, le rapport s’appuie sur un sondage de la firme Léger, effectué en mai 2025, pour le compte de la Chaire UNESCO-PREV. Le coup de sonde, qui a recueilli les données conspirationnistes chez 6795 Canadiens, démontre que 29,7% des Canadiens soupçonnent les autorités de dissimuler des risques en lien avec les vaccins, et que 25,9% croient que l’immigration est organisée délibérément par les élites politiques, intellectuelles et médiatiques pour remplacer la population canadienne.

Le sondage Léger évoque également d’autres énoncés conspirationnistes, ainsi que plusieurs caractéristiques sociologiques et psychologiques qui permettent de mieux comprendre le profil des adhérents et des non-adhérents à ces théories. Selon le sondage, une corrélation existerait entre adhésion aux thèses conspirationnistes et confiance envers les institutions traditionnelles, dont les médias, les grandes entreprises, les organisations internationales et les gouvernements.

Pour le co-auteur du rapport et co-titulaire de la Chaire UNESCO-PREV, David Morin, le manque de confiance dans les institutions n’explique pas tout, mais explique beaucoup de choses. Il ajoute que la question principale qu’il faut se poser, c’est comment on rebâtit le lien de confiance avec la population envers ses institutions.

Malgré ces résultats, M. Morin met de la nuance, alors que les Canadiens continuent de croire les scientifiques en grande majorité avec 64,9% et ce, malgré une baisse de 11 points de pourcentage depuis 2021, où un sondage semblable avait été produit.

David Morin conclut en précisant que le portrait n’est pas que positif pour les autres institutions, alors que seulement 37 % des répondants font confiance aux médias traditionnels (-3,6 % depuis 2021), 26,7 % font confiance aux organisations internationales (-10,1 % depuis 2021) et 17,6 % font confiance aux grandes entreprises (-7,6 % depuis 2021).