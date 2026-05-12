Le SPS fait son entrée sur les réseaux sociaux

Sous le thème « Au cœur de l’action, l’humain avant tout », le Service de police de Saguenay (SPS) dévoile les différentes activités organisées dans le cadre de la Semaine de la police, du 10 au 16 mai, ainsi que son arrivée officielle sur les réseaux sociaux.

Avoir une présence sur une plateforme sociale telle que Facebook était un projet souhaité par le Service de police depuis déjà plusieurs années.

Son lancement officiel a eu lieu ce mardi 12 mai, en parallèle avec la Semaine de la police, puisque les deux initiatives poursuivent des objectifs similaires.

La porte-parole du SPS, Caroline Darveau, explique que les principaux objectifs derrière cette démarche sont de démystifier le travail effectué sur le territoire et d’entretenir une relation plus étroite avec les citoyens.

« Quand on parle avec la population, on se rend compte que la plupart des gens qui ont affaire avec nous, c’est majoritairement pour un constat d’infraction. Pourtant, on fait beaucoup plus que ça, c’est une infime partie de notre travail. Avec notre présence sur les réseaux sociaux, on va être en mesure de promouvoir le travail policier et de le démystifier. […] On veut être plus accessibles et vraiment se rapprocher de la population; c’est un grand enjeu présentement. »

Le profil Facebook du Service de police ne remplacera en aucun cas les services offerts par l’entremise du 911 ou du 699-6000 nécessitant une intervention policière. Il permettra plutôt de répondre aux questions de la population, d’annoncer des événements où le SPS sera présent, de faire de la prévention à l’aide de capsules vidéo et de diffuser diverses informations.

Semaine de la police

Partout au Québec, des policiers seront présents dans les communautés afin d’échanger avec les citoyens. Plusieurs patrouilles à pied ainsi que des visites de commerces, d’écoles, de garderies et de résidences pour personnes âgées sont prévues.

La Ville de Saguenay ne fait pas exception et le Service de police proposera plusieurs activités au cours de la semaine.

Les agents participeront notamment à des cafés-rencontres, à des collectes de sang en collaboration avec Héma-Québec, ainsi qu’à des parties de quilles et de baseball-poches avec des aînés.

Un déjeuner-bénéfice pour l’Association PANDA, qui sensibilise la population au trouble du déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité (TDAH), se tiendra le 13 mai, en plus d’une course caritative au profit de l’organisme à but non lucratif Olympiques spéciaux, le 16 mai.

Près de 200 personnes sont inscrites jusqu’à maintenant pour courir des distances allant d’un à dix kilomètres en soutien à l’organisme, qui permet à des milliers de personnes vivant avec une déficience intellectuelle de s’épanouir à travers le sport.

Courage

Sept agents de la Ville de Saguenay se sont vu remettre des croix de bravoure ce lundi 10 mai, lors d’une cérémonie organisée à l’École nationale de police du Québec, à Nicolet, pour les gestes héroïques qu’ils ont posés en août dernier.

Le 4 août 2025, les sept policiers étaient intervenus lors d’un incendie déclenché vers 2 h 30 du matin dans un immeuble de trois logements situé sur la rue Thomas-Duperré, à Chicoutimi.

La vie de plusieurs locataires et de jeunes enfants était en danger au moment des événements, ce qui a poussé les policiers à pénétrer dans les flammes afin de secourir l’ensemble des résidents.