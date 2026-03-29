Richard Martel doit sauter dans le train

Le chef du Parti conservateur du Canada, Pierre Poilievre, donne son appui à la nomination de Don Cherry à l’Ordre du Canada, mais le caucus québécois de son propre parti veut infirmer cette décision. Avec raison, parce que M. Poilievre fait preuve d’opportunisme envers les électeurs de l’Ouest bien plus que de rigueur avec ce grand cri du cœur pour Don Cherry.

Cherry a fait son chemin surtout pour ses coups de gueule bien plus que pour son talent d’instructeur. Il ne mérite certainement pas de servir d’exemple aux Canadiens et encore moins aux Québécois. Il faut retracer son parcours pour connaître mieux cet extraverti qui a fondé sa réputation sur la violence de notre sport national.

Exploiter la violence

Avec son fils, il a mis sur pied une compagnie de distribution de films des plus spectaculaires bagarres du hockey. Des ‘’goons’’ en patins qui prennent des coups et finissent leur vie avec des traumatismes crâniens ou pire : en recourant au suicide.

Son goût démesuré pour la violence est doublé d’un racisme provoquant à l’égard des francophones et d’une tendance misogyne qui ne se dément pas quand il demande aux journalistes féminines de ne plus entrer dans le vestiaire des équipes de la ligue nationale après les matchs.

Comment un chef de parti peut-il appuyer la candidature pour l’Ordre du Canada d’un personnage déviant qu’on veut honorer et porter comme l’exemple canadien à la face du monde ?

Le Parti conservateur doit s’attendre à voir fondre ses appuis au Québec tandis que l’Ordre du Canada perdra toute signification pour les Québécois.

Martel doit réfléchir

La décision du chef conservateur doit susciter une réflexion du côté du député conservateur dans Chicoutimi-Le-Fjord, Richard Martel. Ce dernier a conservé son poste aux dernières élections fédérales, contre le candidat bloquiste Marc Saint-Hilaire, parce qu’il est apprécié de ses électeurs pour son image de coach déterminé. De plus, au cours de la dernière course à la chefferie chez les conservateurs, il avait appuyé Jean Charest plutôt que Pierre Poilievre.

L’absence d’objectivité de son chef lui donne aujourd’hui l’occasion de réfléchir à son avenir avec ce parti, qui ne cesse de perdre des plumes au Québec. Comme certains de ses ex-collègues, qui ont traversé la Chambre pour se joindre au Parti libéral, le moment n’aura jamais été aussi propice pour sauter dans le train du pouvoir.

Non seulement son transfert positionnerait la région favorablement au sein du projet ‘’Corridor du Nord’’, mais le distinguerait d’un Cherry anti-québécois alimentant le séparatisme.

Pas une première

Pour cette circonscription, le changement d’une allégeance politique ne constituerait pas une première et ça s’est avéré payant pour la région. L’ex-député André Harvey l’avait fait en joignant les rangs des libéraux de Jean Chrétien. Harvey a obtenu derechef la reconnaissance de la route du parc comme voie nationale, ce qui constituait l’étape ultime pour lancer le projet d’une autoroute divisée dans la réserve faunique des Laurentides.

Cet aboutissement, auquel même les nationalistes québécois ne croyaient guère, demeure aujourd’hui parmi les faits d’armes les plus profitables qu’a réalisés un député fédéral pour la région.

