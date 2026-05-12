SUIVEZ-NOUS

Mardi, 12 mai 2026

Faits divers

Temps de lecture : 36s

Retour au Canada de Pic Turmel interrompu par la justice italienne

Le 12 mai 2026 — Modifié à 10 h 30 min
Par Olivier Claveau - CKAJ 92,5

Le chef présumé de la Blood Family Mafia, Dave Turmel, restera détenu en Italie. Ses avocats ont réussi à le faire rester sur le Vieux Continent, alors que l’affaire retournera devant les tribunaux italiens.

Selon Radio-Canada, Dave Turmel avait été appréhendé le 27 mars 2025 près de Rome par les autorités locales, avec la collaboration du Service de police de la Ville de Québec (SPVQ). Ce printemps, les autorités italiennes avaient accepté son extradition vers le Canada pour qu’il soit jugé, mais son avocate, Me Danièle Roy, confirme que le dossier sera amené en appel, ce qui le force à rester en Italie.

On ignore pour l’instant combien de temps s’écoulera-t-il avant le dénouement juridique de la justice italienne. Mentionnons que Dave Turmel, emprisonné à Regina Coeli, la plus grande prison de Rome, était lors de son arrestation l’homme le plus recherché du Canada.   

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Hypothèse d’incendie criminel à Jonquière
Publié à 13h30

Hypothèse d’incendie criminel à Jonquière

Une voiture a été la proie des flammes durant la nuit du 11 au 12 mai dans l’arrondissement de Jonquière. Dans ce dossier, le Service de police de Saguenay (SPS) met de l’avant la thèse d’un incendie criminel. La porte-parole du SPS, Caroline Darveau, mentionne que l’appel aux policiers a été reçu vers 1h15 dans la nuit. Arrivés sur place, les ...

LIRE LA SUITE

Ouverture graduelle des installations sportives extérieures à Saguenay
Publié hier à 8h30

Ouverture graduelle des installations sportives extérieures à Saguenay

Saguenay amorce progressivement la saison des sports extérieurs. À compter du vendredi 8 mai, différents plateaux sportifs extérieurs de la ville ont commencé à rouvrir graduellement, au rythme où les conditions permettent de les rendre accessibles au public. Une grande partie des terrains de tennis, de pickleball, de basketball et de volleyball ...

LIRE LA SUITE

Plusieurs travaux à prévoir sur le boulevard Talbot jusqu’en juillet
Publié le 7 mai 2026

Plusieurs travaux à prévoir sur le boulevard Talbot jusqu’en juillet

La circulation sur le boulevard Talbot, dans l’arrondissement de Chicoutimi, sera perturbée entre le 11 mai et le 10 juillet en raison de travaux de construction d’une piste cyclable. Selon les informations transmises, aucune incidence n’est prévue sur la circulation du 11 au 15 mai. Toutefois, à compter du 18 mai et jusqu’au 29 mai, une entrave ...

LIRE LA SUITE

Abonnez-vous à nos infolettres

Ce site est protégé par reCAPTCHA et les politiques de confidentialité et conditions d'utilisation de Google s'appliquent.

LES PLUS LUS

CONSULTEZ NOS ARCHIVES