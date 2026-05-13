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Jour J pour l’ex-mairesse Julie Dufour

Le 13 mai 2026 — Modifié à 09 h 16 min
Par André Deschênes - CKAJ 92,5

C’est ce mercredi qu'est entendue en Cour supérieure la procédure d’appel de l’ex-mairesse Julie Dufour, reconnue coupable en août 2025 de manœuvre électorale frauduleuse. L'audience se déroule devant l'honorable juge Maxime Dufour.

On se rappellera que l’ex-mairesse de Saguenay avait fait face à trois chefs d’accusation en semblable matière lors de son procès. Elle a finalement été reconnue coupable sur celui où elle aurait offert à l’ex-candidat à la mairie Serge Simard de se retirer de la course à la mairie en 2021, en échange de considérations futures, ce qui est illégal au sens de la loi électorale.

Mme Dufour est toujours représentée dans la suite des procédures par Me Charles Levasseur. Ce dernier avait logé l’appel en qualifiant le verdict prononcé par l’honorable juge Louis Duguay de « déraisonnable » et entaché « d’erreurs de droit et faits ».

Rappelons que Julie Dufour avait aussi mentionné qu’elle paierait elle-même les frais judiciaires dans cette étape. Mais qu’elle gagne ou perde, sa procédure avait fait dire au nouveau Comité exécutif de Saguenay qu’il était dorénavant hors de question que la ville de Saguenay « paie une cenne de plus » pour les dépenses encourues par Mme Dufour à ce chapitre. 

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