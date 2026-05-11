Ouverture graduelle des installations sportives extérieures à Saguenay

Saguenay amorce progressivement la saison des sports extérieurs. À compter du vendredi 8 mai, différents plateaux sportifs extérieurs de la ville ont commencé à rouvrir graduellement, au rythme où les conditions permettent de les rendre accessibles au public.

Une grande partie des terrains de tennis, de pickleball, de basketball et de volleyball sont maintenant ouverts, bien que certains demeurent toujours fermés pour le moment. Les amateurs de course peuvent également profiter des pistes d’athlétisme du parc Central ainsi que de celle de l’UQAC, qui sont déjà accessibles.

Toutefois, les terrains gazonnés, notamment ceux destinés au baseball, au soccer et à d’autres disciplines, restent fermés. La Ville de Saguenay indique que l’état actuel des surfaces ne permet pas encore leur ouverture et insiste sur l’importance de ne pas les utiliser afin d’éviter de les endommager.