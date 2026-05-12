SUIVEZ-NOUS

Mardi, 12 mai 2026

Faits divers

Temps de lecture : 39s

Voiture incendiée

Hypothèse d’incendie criminel à Jonquière

Le 12 mai 2026 — Modifié à 13 h 14 min
Par Olivier Claveau - CKAJ 92,5

Une voiture a été la proie des flammes durant la nuit du 11 au 12 mai dans l’arrondissement de Jonquière. Dans ce dossier, le Service de police de Saguenay (SPS) met de l’avant la thèse d’un incendie criminel.

La porte-parole du SPS, Caroline Darveau, mentionne que l’appel aux policiers a été reçu vers 1h15 dans la nuit. Arrivés sur place, les agents de la paix ont constaté qu’une voiture, de la marque Honda, était la proie des flammes. C’est durant la matinée de mardi que des enquêteurs ont été dépêchés sur les lieux.

Pour l’instant, les enquêteurs du SPS croient en un incendie criminel, les flammes provenant de l’intérieur de l’habitacle. Des voisins proches de l’événement ont confié au CKAJ 92,5 que plusieurs bruits de petites explosions ont été entendus durant la nuit. Une dame a même retrouvé un débris brûlé sur son terrain, elle qui demeure tout de même à plusieurs maisons de l'événement.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Retour au Canada de Pic Turmel interrompu par la justice italienne
Publié à 10h30

Retour au Canada de Pic Turmel interrompu par la justice italienne

Le chef présumé de la Blood Family Mafia, Dave Turmel, restera détenu en Italie. Ses avocats ont réussi à le faire rester sur le Vieux Continent, alors que l’affaire retournera devant les tribunaux italiens. Selon Radio-Canada, Dave Turmel avait été appréhendé le 27 mars 2025 près de Rome par les autorités locales, avec la collaboration du ...

LIRE LA SUITE

Ouverture graduelle des installations sportives extérieures à Saguenay
Publié hier à 8h30

Ouverture graduelle des installations sportives extérieures à Saguenay

Saguenay amorce progressivement la saison des sports extérieurs. À compter du vendredi 8 mai, différents plateaux sportifs extérieurs de la ville ont commencé à rouvrir graduellement, au rythme où les conditions permettent de les rendre accessibles au public. Une grande partie des terrains de tennis, de pickleball, de basketball et de volleyball ...

LIRE LA SUITE

Plusieurs travaux à prévoir sur le boulevard Talbot jusqu’en juillet
Publié le 7 mai 2026

Plusieurs travaux à prévoir sur le boulevard Talbot jusqu’en juillet

La circulation sur le boulevard Talbot, dans l’arrondissement de Chicoutimi, sera perturbée entre le 11 mai et le 10 juillet en raison de travaux de construction d’une piste cyclable. Selon les informations transmises, aucune incidence n’est prévue sur la circulation du 11 au 15 mai. Toutefois, à compter du 18 mai et jusqu’au 29 mai, une entrave ...

LIRE LA SUITE

Abonnez-vous à nos infolettres

Ce site est protégé par reCAPTCHA et les politiques de confidentialité et conditions d'utilisation de Google s'appliquent.

LES PLUS LUS

CONSULTEZ NOS ARCHIVES