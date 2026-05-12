Hypothèse d’incendie criminel à Jonquière

Une voiture a été la proie des flammes durant la nuit du 11 au 12 mai dans l’arrondissement de Jonquière. Dans ce dossier, le Service de police de Saguenay (SPS) met de l’avant la thèse d’un incendie criminel.

La porte-parole du SPS, Caroline Darveau, mentionne que l’appel aux policiers a été reçu vers 1h15 dans la nuit. Arrivés sur place, les agents de la paix ont constaté qu’une voiture, de la marque Honda, était la proie des flammes. C’est durant la matinée de mardi que des enquêteurs ont été dépêchés sur les lieux.

Pour l’instant, les enquêteurs du SPS croient en un incendie criminel, les flammes provenant de l’intérieur de l’habitacle. Des voisins proches de l’événement ont confié au CKAJ 92,5 que plusieurs bruits de petites explosions ont été entendus durant la nuit. Une dame a même retrouvé un débris brûlé sur son terrain, elle qui demeure tout de même à plusieurs maisons de l'événement.