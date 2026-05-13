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Jérôme Tremblay devient bâtonnier du Barreau du Saguenay–Lac-Saint-Jean

Émile Boudreau
Le 13 mai 2026 — Modifié à 11 h 00 min
Par Émile Boudreau - Journaliste

Le Barreau du Saguenay–Lac-Saint-Jean entame un nouveau chapitre avec la nomination de Me Jérôme Tremblay à titre de bâtonnier. L’information, rapportée par Radio-Canada, confirme l’arrivée à la tête de l’organisation de cet avocat qui pratique au cabinet Fradette & Le Bel, à Chicoutimi.

Spécialisé en litiges, Me Tremblay a consacré l’essentiel de sa pratique au droit civil, particulièrement dans les domaines du droit des assurances, de la responsabilité civile et des litiges commerciaux. Son expertise s’étend également au droit linguistique et constitutionnel.

À peine entré en fonction, le nouveau bâtonnier dresse un constat préoccupant de la situation juridique dans la région. Selon lui, le Saguenay–Lac-Saint-Jean fait face à des défis importants en matière d’accès à la justice, dont une pénurie d’avocats dans certains secteurs comme le droit de la famille et le droit de la jeunesse.

Cette rareté des ressources entraîne des conséquences directes tant pour les citoyens que pour les professionnels du droit selon Me Tremblay, qui observe d’ailleurs que la charge de travail grandissante pèse lourdement sur la santé mentale des avocats confrontés à un volume toujours plus grand de dossiers à traiter.

Pour répondre à ces défis, le nouveau bâtonnier estime qu’il est essentiel de mettre en place des mesures concrètes pour attirer et retenir la relève juridique dans la région.

Rappelons que le rôle du bâtonnier est central au sein de la profession. Il agit comme représentant des avocats auprès de la magistrature, tout en veillant à la protection du public et à l’accessibilité du système judiciaire.

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