SUIVEZ-NOUS

Mercredi, 18 février 2026

Actualités

Temps de lecture : 1 min 23 s

Élection partielle

La candidate péquiste promet de défendre l’achat local

Émile Boudreau
Le 18 février 2026 — Modifié à 10 h 38 min
Par Émile Boudreau - Journaliste

La candidate du Parti Québécois pour l’élection partielle dans la circonscription de Chicoutimi, Marie-Karlynn Laflamme, s’engage à défendre un virage majeur vers l’achat local au sein des ministères et organismes publics si elle est élue le 23 février.

Elle déplore que des entreprises de la région soient régulièrement écartées au profit de fournisseurs provenant de l’extérieur du Saguenay–Lac-Saint-Jean ou même du Québec.

Selon la candidate, l’attribution de contrats uniquement en fonction du prix crée des situations qu’elle juge « aberrantes ». Elle cite notamment l’exemple du contrat de transport médical héliporté, octroyé à une entreprise de la Colombie-Britannique ne possédant aucune base dans la région, alors que des compagnies québécoises auraient pu répondre au besoin.

« C’est pareil pour les achats dans les écoles et les hôpitaux. Les fournisseurs régionaux passent bien souvent derniers, derrière ceux de Montréal ou de l’extérieur. Il faut que ça change », a-t-elle déclaré.

Marie-Karlynn Laflamme soutient que l’achat régional de biens et de services génère des retombées économiques importantes et contribue à la diversité économique du Saguenay–Lac-Saint-Jean. Si elle est élue lundi prochain, elle promet de s’assurer que le gouvernement tienne compte de ces impacts lorsqu’il attribue des contrats publics.

« Gérer des fonds publics de manière responsable n’est pas opposé à choisir ce qui enrichit collectivement les Saguenéens et les Jeannois », a-t-elle expliqué.

La candidate critique également le Centre d’acquisitions gouvernementales, créé en 2020, qu’elle accuse d’avoir fait perdre des contrats avec le gouvernement pour plusieurs fournisseurs locaux au profit de grands joueurs situés à l’extérieur de la région.

« C’est évident qu’on est face à un problème de mauvaise gestion et non pas face à des fournisseurs qui ne sont pas compétitifs. On a besoin d’une députée en mesure de faire ces constats face au gouvernement de la CAQ et surtout, on a besoin d’une députée qui fait partie d’une équipe crédible, en mesure de changer ce gouvernement usé. Je serai cette députée-là si les électeurs de Chicoutimi m’accordent leur confiance le 23 février », conclut Marie-Karlynn Laflamme.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Québec veut accélérer les projets d’habitation dans les municipalités
Publié à 12h00

Québec veut accélérer les projets d’habitation dans les municipalités

Le gouvernement du Québec souhaite prolonger jusqu’au 21 février 2029 le pouvoir temporaire accordé aux municipalités pour accélérer l’approbation de projets d’habitation. La ministre responsable de l’Habitation, Caroline Proulx, en a fait l’annonce, affirmant que cette mesure exceptionnelle s’est révélée efficace dès sa première année ...

LIRE LA SUITE

Quatre scénarios sur la table pour l’avenir de l’amphithéâtre
Publié à 9h00

Quatre scénarios sur la table pour l’avenir de l’amphithéâtre

Le maire Luc Boivin et les élus de la Ville de Saguenay se sont penchés mardi sur l’avenir du Centre Georges‑Vézina, alors qu’une présentation leur proposait quatre scénarios possibles concernant l’amphithéâtre, rapporte Radio-Canada. Préparée par le Service des immeubles et des équipements motorisés, celle-ci survient alors que l’idée d’un ...

LIRE LA SUITE

Climat Québec dévoile le Train des Bleuets, un projet structurant pour la région
Publié hier à 18h49

Climat Québec dévoile le Train des Bleuets, un projet structurant pour la région

La cheffe de Climat Québec, Martine Ouellet, et le candidat aux élections partielles dans Chicoutimi, Olivier Dion, ont présenté aujourd’hui en conférence de presse le Train des Bleuets, un projet de réseau ferroviaire interurbain visant à améliorer la mobilité, l’économie et le développement régional du Saguenay–Lac-Saint-Jean. Le Train des ...

LIRE LA SUITE

Abonnez-vous à nos infolettres

Ce site est protégé par reCAPTCHA et les politiques de confidentialité et conditions d'utilisation de Google s'appliquent.

LES PLUS LUS

CONSULTEZ NOS ARCHIVES