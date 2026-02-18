La FédéCP Saguenay–Lac-Saint-Jean mise en lumière

À l’occasion de son 80e anniversaire, la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs (FédéCP) met en valeur le travail de ses fédérations régionales, dont celle du Saguenay–Lac-Saint-Jean.

Active sur plusieurs fronts, la FédéCP régionale s’engage depuis de nombreuses années envers l’accès au territoire, la pratique responsable de la chasse et de la pêche et la représentation des chasseurs et pêcheurs de la région, en collaboration avec ses bénévoles, ses associations membres et ses partenaires régionaux.

Pour Michel Bouchard, président régional de la FédéCP Saguenay–Lac-Saint-Jean, cet anniversaire représente une occasion privilégiée de reconnaître l’implication de celles et ceux qui font vivre l’organisation.

« Les dossiers que nous portons et les projets que nous menons n’existeraient pas sans l’implication exceptionnelle de nos bénévoles et le soutien de partenaires engagés. Ce 80e anniversaire est l’occasion de reconnaître leur apport essentiel au milieu faunique régional », affirme-t-il.

Un travail ancré dans les enjeux du territoire

Depuis 2014, la FédéCP Saguenay–Lac-Saint-Jean est impliquée dans un important projet visant à contrer l’appropriation du territoire libre en zone périurbaine, un enjeu particulièrement présent dans le contexte de la chasse à l’orignal.

Ce chantier, considéré comme structurant par la FédéCP, a mené à de nombreuses actions, dont la réalisation de sondages sur l’acceptabilité sociale et les retombées économiques potentielles, des rencontres avec les municipalités régionales de comté ainsi qu’une analyse de viabilité économique.

De plus, la FédéCP a souligné la contribution de Rémi Aubin. Figure bien connue des adeptes de la pêche au Saguenay–Lac-Saint-Jean, M. Aubin collabore depuis de nombreuses années avec de la FédéCP régionale. Son apport a permis à un grand nombre de pêcheurs de profiter de ses connaissances.