Jeudi, 29 janvier 2026

Des entreprises et un territoire qui s'élèvent ensemble.

La MRC du Fjord-du-Saguenay : Partenaire incontournable de vos projets

Le 29 janvier 2026 — Modifié à 09 h 40 min le 28 janvier 2026
Par MRC du Fjord-du-Saguenay

Contenu commandité

Comment nous vous accompagnons :

  • Élaboration de plans d'affaires et plans de développement.
  • Démarrage, croissance et expansion d'entreprises.
  • Recherche de financement et accès aux programmes d'aide.
  • Déploiement de stratégies d'attraction et recrutement de main-d'oeuvre.
  • Formations, ateliers et développement des compétences.
  • Planification de la relève d'entreprise.

Accompagnement entrepreneurial disponible !

Cliquez ici et remplissez le formulaire d'accompagnement à l'entrepreneuriat.

MRC du Fjord-du-Saguenay

developpement@mrc-fjord.qc.ca

mrc-fjord.qc.ca

1 888 673-1705

