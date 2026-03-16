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Lundi, 16 mars 2026

Sports

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Hockey

Les Saguenéens retrouvent le chemin de la victoire

Le 16 mars 2026 — Modifié à 11 h 00 min
Par Dominic Bolduc - CKAJ 92,5

Après quelques rencontres d’attente, Maxim Massé a finalement enfilé son 50e but de la saison et les Saguenéens ont rapidement fait oublier leur défaite subie vendredi en signant un gain convaincant de 9 à 3 sur l’Océanic de Rimouski, devant 3911 spectateurs au Centre Georges-Vézina.

Mavrick Lachance va ouvrir la marque en première période et Peteris Bulans doublera l’avance avant la fin de l’engagement pour les locaux.

En deuxième, les locaux continuent leur travail de démolition en ajoutant trois buts dans la première moitié de l’engagement. Alonso Gosselin et Émile Ricard trouvent le fond du filet avant que Maxim Massé fasse de même pour atteindre le plateau des 50 buts cette saison. Il devient le deuxième dans la LHJMQ et de tout le junior canadien cette saison après Justin Carbonneau de l’Armada. Les visiteurs s’inscriront à la marque avant la fin de l’engagement lors d’un avantage numérique.

La troisième sera l’affaire des unités spéciales. Chicoutimi marque trois fois lors d’attaque à cinq et une fois à court d’un homme alors que l’Océanic profite de deux supériorités numériques pour déjouer Lucas Beckman. Avec un but plus tôt dans la rencontre, Mavrick Lachance en ajoute deux pour compléter son tour du chapeau.

Prochaine étape pour Massé: la centaine

En plus de son 50e but, Maxim Massé a ajouté une mention d’aide, sa 49e de la saison. Son prochain point lui permettra d’atteindre le plateau des 100. Il serait le premier depuis Francis Paré lors de la saison 2007-2008 à réussir l’exploit dans l’uniforme des Saguenéens.

Il ne reste que deux rencontres à disputer à cette saison pour les Bleus qui effectueront une série aller-retour contre les Remparts de Québec, vendredi et samedi prochains.

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