Voïvod en version symphonique pour le 350e anniversaire de Chicoutimi

Le Théâtre du Palais municipal vibrera au son d’une rencontre musicale hors du commun le 30 janvier 2027, alors que le légendaire groupe Voïvod montera sur scène en version symphonique.

Présenté dans le cadre des festivités soulignant le 350e anniversaire de Chicoutimi, ce concert exceptionnel est le fruit d’une collaboration entre Diffusion Saguenay et l’Orchestre symphonique du Saguenay–Lac‑Saint‑Jean.

L’événement promet une fusion audacieuse entre l’univers du métal et celui de la musique classique, grâce à des arrangements orchestraux peu communs spécialement conçus pour l’occasion. À la tête de l’orchestre, la cheffe invitée Dina Gilbert guidera cette rencontre artistique inédite.

Formé en 1983 à Jonquière, Voïvod s’est imposé au fil des décennies comme l’un des groupes de métal québécois les plus influents sur la scène internationale. Reconnu pour son style mêlant métal progressif et expérimentations sonores, le groupe a parcouru l’Europe, les États‑Unis et l’Asie, laissant sa marque bien au‑delà des frontières du Québec.

En plus de 40 ans de carrière, Voïvod a lancé 16 albums, dont l’un s’est hissé dans le top 100 des meilleurs albums métal de tous les temps selon le magazine Rolling Stone. Le groupe a également partagé la scène avec plusieurs formations majeures du genre, consolidant ainsi son statut d’icône du métal.

« Depuis des années, nous rêvions d’accueillir Voïvod sur une scène intérieure à Saguenay. Ce groupe emblématique de chez nous a marqué la scène internationale par son audace et sa musicalité. Pouvoir l’offrir dans sa version symphonique, dans le cadre des festivités du 350e de Chicoutimi, rend ce moment encore plus spécial. Une soirée qui marquera assurément notre histoire. », a souligné Claudine Bourdages, directrice – programmation, marketing et logistique chez Diffusion Saguenay