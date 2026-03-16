L’inflation au Canada prend une pause en février

L’inflation a pris une pause en février au Canada, avant d’être impactée par la guerre en Iran et la hausse des prix de l’essence. Les prix sont en hausse de 1,8 % sur un an, en recul par rapport à l’augmentation de 2,3 % de janvier, rapporte La Presse lundi.

Selon Statistique Canada, le ralentissement de la hausse des prix en février s’explique par la hausse des prix un an plus tôt, alors que le congé temporaire de la taxe de vente fédérale sur certains produits avait pris fin. À l’épicerie, la hausse des prix a ralenti à 4,1 % après une augmentation de 4,8 % en janvier.

Au Québec, le taux d’inflation est passé de 3 % en janvier à 2,8 % en février. La plupart des économistes s’attendaient à un répit dans la progression de l’IPC en février, qui ne tient pas compte de l’impact de la guerre en Iran déclenchée à la fin du mois. Le conflit a provoqué une flambée du prix du pétrole qui alimentera l’inflation partout dans le monde.