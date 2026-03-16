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Lundi, 16 mars 2026

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Temps de lecture : 46s

Loi sur l’équité salariale

La Ville de Saguenay prise en défaut par la CNESST

Sara-Léa Bouchard
Le 16 mars 2026 — Modifié à 11 h 46 min
Par Sara-Léa Bouchard - Journaliste

La Ville de Saguenay est visée par la CNESST en lien avec la Loi sur l’équité salariale. L’administration municipale doit se rattraper sur certains points, selon une décision rendue le 4 février dernier. 

Saguenay a manqué à ses obligations, à commencer par l’évaluation du maintien de l’équité salariale. Quatre plaignants dans l’affaire ont reproché à la Ville de Saguenay de ne pas avoir été rencontrés pendant le processus de participation de l’évaluation de l’équité salariale, qui doit être fait tous les cinq ans.

Cette révision doit être effectuée pour vérifier qu’aucun écart salariale discriminatoire basé sur le sexe n’a été créé. L’employeur devra donc ajuster les salaires de manière rétroactive. Parallèlement, l’affichage se serait révélé insuffisant à l’interne. La catégorie d’emplois agent de projet est également source de conflit, rapporte Le Quotidien.

Cependant, après analyse, la Commission a conclu que cette plainte n’était pas fondée, les plaignants ayant allégué que ce type d’emploi est toujours mal évalué en comparaison avec les métiers à prédominance masculine. La Ville de Saguenay a pris connaissance de la décision et n’émettra aucun commentaire à ce sujet, puisque le processus est en cours.  

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