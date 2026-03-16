Avis d’ébullition en vigueur dans tout le secteur de Laterrière

Un nouvel avis d’ébullition de l’eau est en vigueur depuis le lundi 16 mars à 10h, pour l’ensemble du réseau de Laterrière, à Saguenay. La mesure a été mise en place en raison de travaux effectués à proximité du puits existant.

La Ville de Saguenay précise que l’eau doit être portée à gros bouillon pendant au moins une minute avant toute consommation. Cet avis demeurera en vigueur jusqu’à nouvel ordre, soit jusqu’à la réception des résultats confirmant la conformité de l’eau aux normes de qualité.

D’ici là, les autorités municipales rappellent que l’eau ne doit pas être utilisée pour boire, cuisiner ou préparer des biberons sans avoir été préalablement bouillie. En revanche, l’eau du réseau peut être utilisée sans risque pour d’autres usages, notamment le lave-vaisselle, la lessive, le bain et la douche.