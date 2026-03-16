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Travaux au parc de la Rivière-aux-Sables

Le Festival bateaux-dragons de Saguenay maintient le cap

Sara-Léa Bouchard
Le 16 mars 2026 — Modifié à 11 h 32 min
Par Sara-Léa Bouchard - Journaliste

Malgré les travaux majeurs au parc de la Rivière-aux-Sables, l’organisation du Festival bateaux-dragons de Saguenay annonce qu’elle y tiendra tout de même sa 11e édition sous la présidence d’honneur du député de Jonquière, Yannick Gagnon. 

Même si les travaux actuellement en cours dans le parc sont importants, l’organisation a choisi de maintenir l’événement à cet endroit afin de préserver ce rendez-vous devenu au fil des ans un moteur économique et festif important pour l’arrondissement Jonquière. Depuis plus d’une décennie, le festival attire des équipes, des visiteurs et des spectateurs de toute la province, générant une activité économique importante pour les commerces du centre-ville tout en animant la rivière aux Sables.

Rappelons que l’activité agit comme levée de fonds au profit de la Fondation Arianne, un organisme qui soutient les familles de la région qui doivent se déplacer à l’extérieur pour recevoir des traitements médicaux spécialisés. Depuis maintenant 10 ans, le festival a permis de remettre plus de 215 000 $ à la Fondation Arianne. Encore cette année, le festival a comme objectif de remettre 40 000 $ à l’organisme.

L’édition 2026 adoptera une formule concentrée sur quatre jours d’activités. Les équipes pourront profiter de pratiques dès le jeudi soir ainsi que le vendredi à compter de midi, avant de prendre part aux courses officielles qui se dérouleront les 20 et 21 juin sur la rivière aux Sables. Grande nouveauté cette année, un feu d’artifice sera présenté gratuitement à la population le vendredi 19 juin, immédiatement après la Virée nocturne Pulsar. 

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