Entraves prévues sur la route 175 pour des travaux d’asphaltage

La Direction générale du Saguenay–Lac-Saint-Jean du ministère des Transports et de la Mobilité durable annonce des travaux d’asphaltage sur la route 175, qui entraîneront des entraves à la circulation dès lundi prochain.

Du 15 au 24 juin, une voie sur deux sera fermée dans les deux directions entre les kilomètres 215 et 229, dans le secteur de Larerrière. Les interventions auront lieu du lundi au vendredi, entre 7 h et 18 h, période durant laquelle les usagers de la route devront prévoir des ralentissements.

La Direction générale souligne également que l’échéancier pourrait être modifié. Les travaux pourraient être reportés, prolongés ou même annulés en raison de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles.