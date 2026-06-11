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La ministre Bélanger octroie 50 000 $ à Jonquière-Médic

Le 11 juin 2026 — Modifié à 13 h 53 min
Par André Deschênes - CKAJ 92,5

Signe qu'une reconnaissance officielle de son modèle est peut-être proche? Le 92,5 Ma radio d'Ici a appris que la ministre de la Santé et responsable des Aînés et des Proches aidants, Sonia Bélanger, a fait don mercredi d'un montant de 50 000 $ au service de médecine à domicile Jonquière-Médic. La nouvelle est confirmée par le président du CA de l'organisme, Claude Hubert.

Il s'agit aussi dans les faits d'un montant total de 150 000 $ octroyé par deux ministres de la Santé différents depuis la relance du service en 2023, alors que le prédécesseur de Mme Bélanger, Christian Dubé, avait octroyé deux enveloppes de 50 000 $ pour le service de médecine à domicile.

Rejoint par le 92,5, le bureau du député Yannick Gagnon a préféré ne pas commenter, pour le moment, le cadeau ministériel.

À savoir maintenant si on est enfin proche d'une reconnaissance officielle de Jonquière-Médic par le ministère de la Santé, on est peut-être encore loin de la coupe aux lèvres, selon certains observateurs. Rappelons que lors de sa récente visite à Chicoutimi, lors d'une conférence de presse, la ministre Sonia Bélanger avait déclaré au représentant du 92,5 CKAJ que des discussions étaient en cours pour une démarche vers cette possible reconnaissance officielle, admettant que le modèle de Jonquière-Médic pourrait effectivement être repris dans d'autres municipalités du Québec.

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