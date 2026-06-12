Un motocycliste perd la vie dans une collision à Rivière-Éternité

Un motocycliste de 37 ans a tragiquement perdu la vie à la suite d’une collision avec une camionnette survenue jeudi en fin de journée à Rivière-Éternité.

Selon les premières informations rapportées par Radio-Canada, la motocyclette sur laquelle circulait la victime aurait dévié de sa voie pour aller percuter de plein fouet le véhicule qui arrivait en sens inverse. L’impact s’est produit sur la rue Principale, à proximité d’une courbe prononcée située au cœur de la municipalité.

Gravement blessé, le motocycliste a rapidement été pris en charge par les services d’urgence avant d’être transporté vers un centre hospitalier. Son décès a toutefois été constaté quelques heures plus tard. Afin de faire la lumière sur les circonstances exactes de ce drame, un enquêteur spécialisé en scènes de collision de la Sûreté du Québec a été dépêché sur les lieux.

Il s’agit du deuxième accident mortel impliquant un motocycliste en l’espace de quelques jours dans la région. Lundi, un homme d’une vingtaine d’années est mort de ses blessures après un accident sur la route des Fondateurs, dans le secteur de Lac-Kénogami.