Le retour des Lectures sur le quai à La Baie

Après une année d’absence, le Salon du livre du Saguenay–Lac-Saint-Jean annonce le retour de l’activité Lectures sur le quai pour une quatrième édition qui se tiendra le 18 juin prochain à 18 h 30, au quai Laurier-Simard de La Baie.

Présentée en collaboration avec le Musée du Fjord, cette rencontre littéraire gratuite et ouverte à tous mettra cette fois-ci la littérature jeunesse à l’honneur. À l’approche du coucher du soleil, les participants pourront assister à des lectures en plein air offertes par les auteurs Véronique Gagné et Keven Girard. Pour l’occasion, Jade Brassard et Florian Gougerot, les gagnants régionaux du concours Jeunes auteurs, à vos crayons!, se joindront à eux.

En cas de conditions météorologiques défavorables, l’activité sera devancée au 17 juin, à la même heure et au même lieu.