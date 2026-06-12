Neuf personnalités honorées lors du 15e gala de l’Ordre du Bleuet

L’organisme régional de l’Ordre du Bleuet, dont la mission est de reconnaître le travail et le talent au sein du milieu culturel de la région, a tenu son 15e gala annuel le 6 juin dernier à l’Auditorium Fernand-Bilodeau de Roberval. Neuf personnalités y ont alors été honorées en recevant le titre de membre de l’Ordre du Bleuet.

Tout au long de la soirée, des prestations artistiques ont su ravir les invités présents, notamment grâce à la participation de chanteurs de Québec Issime venus rendre hommage au « père créateur » de la troupe, Robert Doré, qui a lui aussi été nommé membre lors de ce quinzième gala.

Au total, près de 400 spectateurs étaient réunis afin de célébrer l’excellence artistique et culturelle des différents lauréats.

Répartis à travers le Saguenay–Lac-Saint-Jean, les nouveaux membres représentaient chacun leur passion et leur univers, qu’il s’agisse du théâtre, de la musique, des arts visuels, de la littérature ou encore de la danse.

Selon la responsable des communications de l’Ordre du Bleuet, Hélène Gaudreault, chacun des membres reçus a laissé une empreinte significative dans son domaine, contribuant au rayonnement de la culture d’ici bien au-delà de nos frontières.

Récipiendaires

Parmi les récipiendaires honorés lors du gala du 6 juin dernier dans la catégorie Habitant de la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean figurent le fondateur et producteur de Québec Issime, Robert Doré, la cheffe de chœur Christiane Dufour, qui a fondé le Chœur Prélude en 1980, ainsi que l’artiste visuelle Claire Maltais. Reconnue pour ses œuvres mettant en valeur l’histoire, le paysage et la mémoire collective, cette dernière a notamment participé à des projets artistiques aux États-Unis, notamment à l’Université Harvard et au Whitney Museum of American Art. La comédienne et metteuse en scène Sara Moisan, qui contribue au théâtre québécois depuis plus de 25 ans, complète cette catégorie.

Dans la catégorie Diaspora, l’auteure et journaliste Rose-Line Brasset ainsi que le designer Denis Gagnon, reconnu pour son style avant-gardiste et ses fermetures éclair dorées, ont été honorés.

Enfin, Céline Gagnon, qui évolue au sein du Théâtre Mic-Mac depuis plus de 38 ans à titre de comédienne, créatrice artistique et administratrice, a reçu une distinction dans la catégorie Engagement. Simone Murray Boivin, pionnière de la danse dans la région, et le comédien Lionel Villeneuve ont quant à eux été honorés à titre posthume.